きょう、神奈川県秦野市の山小屋で火事があり、現在も周囲に延焼しています。木の間から見えるオレンジ色の炎。きょう午前10時すぎ、秦野市堀山下で「山小屋で火災が発生している」と通報がありました。消防などによりますと、丹沢山系の塔ノ岳への登山ルートにある「堀山の家」という山小屋が全焼し、周辺にも燃え移っているということです。登山者「途中まで登って行ったら、もう結構煙が上がってました」「山荘のところから火が