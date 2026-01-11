11日午前11時20分ごろ、群馬県桐生市梅田町で「山の中腹に白煙が見える」と住人から119番があった。県によると、地元消防や群馬、埼玉両県の防災ヘリコプターが消火に当たったが、同日午後2時半時点で林野約2500平方メートルを焼いた。けが人は確認されていない。県は火の勢いが衰えず延焼しているとして、自衛隊に災害派遣を要請した。気象庁によると、桐生市は当時、乾燥注意報が出され、その後、強風注意報も発表された。