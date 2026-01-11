1月10日、朝の情報バラエティ番組『朝だ！ 生です 旅サラダ』（テレビ朝日系）が放送された。新年初の放送とあって、豪華な企画が目立ったが、勝俣州和は “コラボ企画” での言動に疑問を持たれたようだ。2026年最初の放送は、新春ハワイスペシャルで幕開けした。「総合司会の松下奈緒さん、藤木直人さん、そしてレギュラーメンバーである勝俣さんの3人がハワイのホノルルを旅するものでした。スケジュールがそろった2日間で