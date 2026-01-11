タレントのビートたけしが１１日放送のテレビ朝日系「ビートたけしのＴＶタックル」（日曜・正午）に出演し、芸人の“引き際”について、しみじみ話す一幕があった。この日の番組では、「プロ野球選手の第二の人生徹底調査ＳＰ」と題し、それぞれネギ農家に転身した元楽天の石橋良太さん、保育士に転身した元ロッテの高沢秀昭さん、魚を仕入れる仕事に就いた元楽天の森雄大さんと、現役引退後、異業種に転身した人生を紹介した