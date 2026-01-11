１月１１日の中山１０Ｒ・ポルックスＳ（ダート１８００メートル、１６頭立て）は、７番人気のカゼノランナー（牡５歳、栗東・松永幹夫厩舎、父キズナ）が、最後の直線で力強く抜け出し、オープン初勝利を挙げた。勝ちタイムは１分５３秒１（良）。スタートから出していって好位の内ラチ沿いを確保。道中の行きっぷりは抜群。４コーナーでは満を持して外へと持ち出されると、パワフルに末脚を伸ばして前をかわし去り、１馬身差