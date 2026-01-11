ＦＩＳ◆コンチネンタル杯（１１日、札幌・大倉山ジャンプ競技場＝ヒルサイズ１３７メートル、Ｋ点１２３メートル）五輪８度出場のレジェンド・葛西紀明（５３）＝土屋ホーム＝が、Ｗ杯下部大会のコンチネンタル杯に出場し、１１位だった。１月１７、１８日に北海道札幌市の大倉山ジャンプ競技場で行われるＷ杯札幌大会の代表入りが決定し、ミラノ・コルティナ五輪（２月６日開幕）出場に望みをつないだ。札幌大会の代表入りを