紫 今の新曲「メンタルレンタル」が1月11日(日)に配信リリースされた。本楽曲はTVアニメ『勇者のクズ』第1クールエンディングテーマ。10日(土)には第1話の放送がスタートし、アニメエンディングのノンクレジット映像も公開されている。さらに、2月18日(水)にリリースされる「メンタルレンタル」CDジャケットには、原作漫画を担当するナカシマ723氏の描きおろしイラスト絵柄が決定している。▲「メンタルレンタル」CDジャケットこち