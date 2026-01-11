１月１１日の京都１１Ｒ・淀短距離Ｓ（４歳上オープン・リステッド、芝１２００メートル）は、単勝１番人気のヤブサメ（牡５歳、栗東・石橋守厩舎、父ファインニードル）が豪快に差し切り勝利した。勝ち時計は１分８秒９（良）。矢のような末脚だった。道中は１１番手を追走。４角のコーナリングで外に出されると、直線は残り２００メートル手前で右ムチ一発。鞍上のゲキに応えるように加速した。内のアンクルクロスと併せる形