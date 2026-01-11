元NHK沖縄放送局キャスターで、2017年10月からはラジオ沖縄でアナウンサーを務める竹中知華（43）が、11日、自身のインスタグラムを更新し、デジタル写真集第2弾「This is TOMOKA」（集英社）を15日に発売することを発表した。 【写真】肩かけバッグの紐＋スカートはらりで美脚チラッ魅せ方も成長 白地に赤と黒のストライプの入ったビキニ姿の表紙を掲載。「もう予約がはじまっています第一弾【TOMOKA