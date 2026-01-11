米俳優トム・クルーズ（63）が、来年公開予定の映画「スター・ウォーズ」シリーズ最新作「スター・ウォーズ／スターファイター」の撮影現場を訪れ、ライトセーバーの決闘シーンの一部を自ら撮影していたことが明らかになった。メガホンを取るショーン・レヴィ監督が米ニューヨーク・タイムズ紙に明かしたもので、クルーズが昨年11月にセットを訪れた際に足首まで泥や池の水につかりながら、デジタルカメラを手に完璧なショットを収