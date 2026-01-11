気象台は、午後4時20分に、大雪警報を片品村、みなかみ町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雪警報】群馬県・片品村、みなかみ町に発表 11日16:20時点北部では、11日夜遅くから12日朝まで大雪に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■沼田市□なだれ注意報13日にかけて注意■中之条町□なだれ注意報13日にかけて注意■嬬恋村□なだれ注意報13日にかけて注意■草津町□なだれ注意報13日にかけて注意■片品