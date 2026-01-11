［高校選手権・準決勝］鹿島学園（茨城）１−０ 流経大柏（千葉）／1月10日／MUFGスタジアム（国立競技場）１月10日、第104回全国高校サッカー選手権の準決勝が国立競技場で開催され、流通経済大柏が鹿島学園と対戦。スコアレスで迎えた90分に決勝ゴールを献上し、２大会連続の決勝進出を逃した。「期待に応えるには優勝したかったですけど、３位という形に終わってしまって。インターハイも３位、去年（の選手権）も最後に準優