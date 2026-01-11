ヤンキースとの再契約が囁かれてきたベリンジャー(C)Getty ImagesFA市場における名門の苦戦が浮き彫りになった。現地時間1月10日、米スポーツ専門局『ESPN』は、ヤンキースの補強戦略について分析。今オフにFAになったコディ・ベリンジャーとの再契約を最優先事項として進めていたものの、ここにきて交渉が暗礁に乗り上げていると報じた。【写真】世界一の女神たち！真美子さんら“MVP夫人3ショット”を見る復権を目指すヤン