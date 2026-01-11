好位3〜4番手で運んだ7番人気カゼノランナー（牡5＝松永幹、父キズナ）が直線で機敏に外に出し、力強く伸びた。オープン昇級2戦目、通算11戦目で待望のオープン初勝利を飾った。管理する松永幹師は「最近で崩れたのは前走（ブラジルC10着）ぐらい。当時は体調がもう一つだった。今回はいい状態だったし、右回りがどうかなと思っていたけど、やっぱり走ってくれました。時計がかかるダートも合っていますね」と笑顔で振り返って