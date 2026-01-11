大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK）ではベテラン女優の坂井真紀が秀吉（池松壮亮）兄弟の母親を熱演している。秀吉についての著作がある作家の濱田浩一郎さんは「秀吉の母は夫に早く死なれたが、4人の子を育て上げたたくましい女性だった」という――。写真＝WireImage／ゲッティ／共同通信イメージズ「豊臣兄弟！」で秀吉の母を演じる坂井真紀、Short Shorts Film Festival ＆ Asia 2023にて、2023年6月26日 - 写真＝WireImage／ゲ