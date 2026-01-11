ボートレース下関の「ミッドナイトボートレース下関９ｔｈ山口シネマ杯」は１０日に開催予定だった２日目が荒天のため中止。１１日にあらためて２日目が行われる。宮脇遼太（２７＝福岡）は９日に行われた初日８Ｒは４枠発進。チルト３度でスリット後にグングン伸ばしてまくり一撃を決めた。後半１２Ｒは６枠で６着も前操者・笠置博之がチルト３度の強伸び仕様に仕上げた相棒２４号機には手応えをつかんでいる。４、６枠と