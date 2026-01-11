【モデルプレス＝2026/01/11】女優の桃井かおりが1月11日、自身のInstagramを更新。独自のアレンジが光る手作りサラダを公開し、話題を呼んでいる。【写真】74歳女優「発想が流石」と話題の斬新アレンジサラダ◆桃井かおり、アイデア満載の「チャイニーズチキンサラダ」を披露桃井は「パクチー無いから三つ葉で！パリパリはポテトチップ散らして白菜で“チャイニーズチキンサラダ〜”な朝。よろしく！」と綴り、たっぷりの白菜とチ