日本ハムの清宮幸太郎選手（26歳）が、1月10日に放送された情報番組「シューイチ」（日本テレビ系）に出演。札幌名物“シメパフェ”が「たまらない（笑）。マジで」と語った。この日、「アスリート熱ケツ情報」のコーナーに登場した清宮選手は、地元（札幌）イチオシの“ホーム自慢”について聞かれ、「シメパフェ。夜パフェとも言うんですけど」と語る。そして「ごはんを食べて、もう一軒ハシゴして、（最後のシメに）パフェだけ