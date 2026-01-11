◆大相撲▽初場所初日目（１１日、両国国技館）西十両１１枚目・剣翔（追手風）は、東十両１１枚目・若ノ勝（常盤山）に突き出されて、黒星発進となった。９日に結婚を発表した剣翔は、本籍地を「両国国技館」として、墨田区役所に婚姻届を提出してから場所入り。「周りから本当に国技館で大丈夫かと言われた。独身ではなくなるのだなと思った」と話した。