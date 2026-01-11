ワクワクの冒険心を掻き立てる演出スズキは、1月9〜11日に幕張メッセで開催されている『東京オートサロン2026（TAS）』において、『冒険』をテーマとしたカスタムカーを展示した。【画像】東京オートサロン2026のスズキ・ブースと今年市販化期待！の軽EVコンセプト『ビジョンeスカイ』全87枚今回のスズキブースでは、『ライフ・ウィズ・アドベンチャー（Life with Adventure）』をテーマに掲げ、『お客様が持つワクワクの冒険心