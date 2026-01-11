■第62回全国大学ラグビーフットボール選手権大会決勝早稲田大学 10−22 明治大学（11日、東京・MUFGスタジアム）全国大学ラグビー決勝が行われ、早稲田大が10−22で明治大に敗れ、6大会ぶり17度目の大学日本一はならなかった。今年の大学ラグビー日本一決定戦は早稲田と明治の“早明戦”となった。両校の顔合わせは2020年の第56回大会決勝以来6大会ぶり。当時は早稲田が45−35で明治を下し優勝した。直近では昨年12月の関東大学