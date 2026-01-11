気象台は、午後4時17分に、大雪警報を長野市、中野市、大町市、飯山市、池田町、松川村、白馬村、小谷村、高山村、山ノ内町、木島平村、野沢温泉村、信濃町、小川村、飯綱町、栄村に発表しました。【警報エリアを確認】【大雪警報】長野県・長野市、中野市、大町市、飯山市、池田町、松川村などに発表 11日16:17時点北部では、11日夜のはじめ頃から12日明け方まで大雪に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■長野市□大