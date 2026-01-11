「フェアリーＳ・Ｇ３」（１１日、中山）５番人気のブラックチャリス（牝３歳、栗東・武幸）が好位から鮮やかに抜け出して重賞初制覇を飾った。首差の２着が１０番人気のビッグカレンルーフで、さらにそこから鼻差の３着に入ったのが１１番人気のレオアジャイルだった。勝ち時計は１分３３秒６（良）。３連単は８７万９０８０円と波乱の決着になった。先週４日の中山金杯のカラマティアノスに続いて２週連続重賞制覇となった