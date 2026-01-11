気象台は、午後4時13分に、暴風雪警報を藤里町、五城目町、八郎潟町、井川町、大潟村に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風雪警報】秋田県・藤里町、五城目町、八郎潟町、井川町、大潟村に発表 11日16:13時点沿岸では、12日朝まで暴風雪に、12日夕方まで高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■秋田市□暴風雪警報12日朝にかけて警戒風向西・陸上最大風速18m/s・海上最大風速20m/s□波浪警報1