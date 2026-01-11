「全国都道府県対抗女子駅伝」（１１日、たけびしスタジアム京都発着）陸上女子中長距離で東京、パリの２大会連続五輪代表で、兵庫県の主将を務める田中希実（２６）＝ニューバランス＝は２年ぶりの２区（４キロ）を走った。１６位でたすきを受けた田中は「１区が何位でも先頭に追いつこうと」と猛烈な快走を見せ、前回には３秒及ばなかったが１２分１４秒の区間賞、１４人抜きでチームを２位に押し上げ、最終順位も２位と、