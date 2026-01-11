■第34回全日本高等学校女子サッカー選手権・決勝柳ヶ浦 1ー0 神村学園（11日、兵庫・神戸総合運動公園ユニバー記念競技場）未来のなでしこたちが高校女子ナンバーワンを目指す『高校女子サッカー』の決勝が行われ、柳ヶ浦（大分）が神村学園（鹿児島）との“九州対決”を制し、悲願の初優勝を飾った。神村学園は史上初の男女アベック優勝を狙うもあと一歩届かなかった。試合は前半43分、村上凜果（2年）のヘディング弾で先制。