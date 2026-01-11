■第62回全国大学ラグビーフットボール選手権大会決勝明治大学 22−10 早稲田大学（11日、東京・MUFGスタジアム）全国大学ラグビー決勝が行われ、明治大が22−10で早稲田大を下し、7大会ぶり14度目の大学日本一に輝いた。今年の大学ラグビー日本一決定戦は早稲田と明治の“早明戦”となった。両校の顔合わせは2020年の第56回大会決勝以来6大会ぶり。当時は早稲田が45−35で明治を下し優勝した。直近では昨年12月の関東大学ラグビ