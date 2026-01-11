清風―東山第2セット、スパイクを決める東山・岩田＝東京体育館バレーボールの全日本高校選手権最終日は11日、東京体育館で決勝が行われ、男子は東山（京都）が清風（大阪）を3―1で下し、6大会ぶり2度目の優勝を果たした。堅守と岩田、斎藤らの強打で1―1から2セットを連取し、初制覇を目指した清風を退けた。女子は全国高校総体覇者の金蘭会（大阪）が就実（岡山）に3―0で快勝し、7大会ぶり4度目の頂点に立った。就実は2