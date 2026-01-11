¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î·§ÅÄÍË»Ò¡Ê43¡Ë¤¬11ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡Ö½µ´©¤µ¤ó¤Þ¤È¥Þ¥Ä¥³¡×¡ÊÆüÍË¸å1¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼Ì¿¿½¸¡¦DVD¤ÎÁíÇä¾å¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö°ì¼þ¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¥¹¥´¥¤!?¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯º£¤³¤½·§ÅÄÍË»Ò¤ò¸ì¤í¤¦¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÊüÁ÷¡£2001Ç¯¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢º£Ç¯25¼þÇ¯¡£3¿Í¤ÎÌ¼¤ò»ý¤Ä¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¸½Ìò¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡È¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤Î¥­¥ó¥°¥«¥º