「ラグビー・全国大学選手権・決勝、明大２２−１０早大」（１１日、ＭＵＦＧ国立）明大が早大を下し、７大会ぶり１４度目の優勝を果たした。４万３４８９人が詰めかけたＭＵＦＧ国立は大歓声に包まれた。ペナルティーゴールで先手をとられた明大だったが、浮足立つことはなかった。落ち着いたプレーで前半２トライをマークして逆転に成功。ディフェンスでも早大の攻撃を完璧に封じた。後半に入っても優位は変わらず、後半