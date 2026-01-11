日産「“新型”SUV」が話題に日産と中国・東風汽車の合弁会社「東風日産」は2025年12月6日、2026年上半期に発売予定のピュア電動SUV「NX8」を世界初公開しました。新たな電動フラッグシップとしての存在感が注目を集め、公開直後からSNSでは多くのユーザーが反応を寄せています。【画像】超カッコいい！ これが日産「“新型”SUV」です！ 画像で見る（88枚）日産は中国市場で、BEVを中心とした新エネルギー車（NEV）の新世代