アニメ『正反対な君と僕』の音楽を手がけたtofubeats。原作を偶然読んでいたという縁から始まった今回の仕事だが、本人が制作で最も意識したのは「自分を出さないこと」だったという。アーティストとしての個性と、作品を支えるサウンドトラック。その間でどのようにバランスを取っているのか。 【画像】tofubeatsが語る『正反対な君と僕』との不思議な縁とは 制作手法、タスク管理、発注側としてのスタンスまで、