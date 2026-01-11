女優の北川景子（39）が11日、自身のX（旧ツイッター）を更新。ミュージシャンでタレントの夫・DAIGO（47）が公開した結婚10周年記念のイラストTシャツについて説明した。この日、DAIGOは自身のSNSに「10th wedding anniversary！」と投稿し、記念のケーキや5歳の愛娘が描いたというイラストがデザインされたTシャツを披露。北川はこの投稿を引用し「左から、私、夫、息子、娘だそうです」とTシャツに描かれた4人の顔につい