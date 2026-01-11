神奈川県秦野市の山の中にある建物が燃え、林野に燃え広がっています。【映像】火事の現場付近の様子午前10時すぎ、秦野市堀山下の山の中で「煙が出ている。火災のようだ」と登山者から通報がありました。消防などによりますと山荘「堀山の家」から出火して周辺の木々に燃え移っているという事です。ポンプ車10台以上が出動し消火活動にあたっています。この火事によるけが人の情報は今の所入っていません。（ANNニュース）