サッカーの第34回全日本高校女子選手権最終日は11日、神戸ユニバー記念競技場で決勝が行われ、柳ケ浦（大分）が前回準優勝の神村学園（鹿児島）を1―0で破って初優勝した。柳ケ浦は前半に右CKから先制。この1点を守り切った。神村学園は4大会ぶり4度目の頂点には届かなかった。