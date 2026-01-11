山梨県上野原市で発生した山火事は、4日目となったきょうも燃え続けていて、鎮火のめどは立っていません。【映像】消火活動を行う様子消防によりますと午前7時の時点でおよそ50ヘクタールが焼け、火は住宅まで250mの場所まで迫っているということです。きょうも午前8時ごろから自衛隊のヘリ4機が散水するなどしていますが、上野原市の近くでは最大瞬間風速16メートルを観測するなど、強風の影響もあって火の勢いは収まらず鎮