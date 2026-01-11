◇第78回全日本バレーボール高等学校選手権 男子決勝 東山 3-1 清風(11日、東京体育館)春高バレー男子の決勝は東山(京都)が清風(大阪)をセットカウント3-1で破り、6年ぶり2度目の優勝を果たしました。大会4連覇を狙った王者・駿台学園(東京)を準決勝で下し勝ち上がってきた清風との決勝戦。第1セット、追いかける展開となった東山は終盤に岩田怜緯選手のアタックなど6連続ポイントで逆転に成功し、25-21で先取します。第2セットは