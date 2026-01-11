東京・板橋区でマンションの1室が焼ける火事があり男性1人が死亡しました。【映像】現場付近の様子午前9時ごろ板橋区前野町で「黒煙が出ている」と110番通報がありました。消防車など21台が出動して消火活動が行われていますが、3階建てマンションの2階の1室が20平方メートルほどが焼けました。警察などによりますと出火元の部屋から男性が1人救助されましたが、その場で死亡が確認されました。また、3階の部屋のベランダか