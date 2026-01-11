歌手和田アキ子（75）が11日、TBS系「アッコにおまかせ！」（日曜午前11時45分）に生出演。7日に結婚会見した、元SKE48松井珠理奈と男性グループBOYS AND MEN（ボイメン）辻本達規が交際する決定打となったひと言についてコメントした。この日、夫妻が生出演し、交際への経緯などを明かした。2人が正式に交際することになったのが3年前のクリスマスだった。時計をなくした辻本に松井が「一緒の時を刻めたらいいな」との思いでペア