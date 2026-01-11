ラグビーの第６２回全国大学選手権（読売新聞社後援）の決勝が１１日、ＭＵＦＧスタジアム（国立競技場）で行われ、明大が早大を２２―１０で退け、７大会ぶり１４度目の優勝を果たした。明大は１４―３で前半を折り返すと、後半はＦＬ大川のトライなどで突き放した。明大は強力ＦＷがスクラムやラインアウトでプレッシャーをかけ、主導権を握った。早大は２大会連続で決勝で敗れた。