日本司法書士会連合会がまとめた「規則基準」のポイント司法書士が「借金を必ず減らせる」との広告で多重債務者を集め、高額な報酬を請求するトラブルが相次いでいるとして、日本司法書士会連合会（日司連）が債務整理の報酬上限を定めた新たな「規則基準」をまとめたことが11日、関係者への取材で分かった。債務者に付け入る「借金減額ビジネス」の横行を防ぐのが狙い。日司連は2025年2月の理事会で規則基準を決定し、各地の