元℃―uteのメンバーで歌手、俳優として活躍する鈴木愛理（31）が11日までに自身のインスタグラムを更新。ステージ衣装姿を公開した。「Anime Fantasia Live at Resort World Genting」と書き出した鈴木。3日に開催された同名のライブに出演したとして、今年初めてのライブを報告した。「年明け1発目のライブでした」と報告。「衣装もふわふわエアリーでカワイー！！！！メイクもきらきらツヤツヤでカワイー！！！！」とつづ