「会いたくなかった…」同窓会で再会したのは、かつての親友であり、自分の大切なものをことごとく奪っていったトラウマそのものの女性。読者からも「完全に獲物をロックオンしてる」「友情じゃない、ただのホラー」と戦慄の声が上がっています。幸せな家庭に忍び寄る、無邪気な顔をした“略奪者”の恐怖に迫ります。■「それ、ちょうだい」から始まる悪夢。かつての略奪者が再び目の前に！主人公・チヒロは、夫・直樹と幼い子ども