１０日のフジテレビ「さんまのお笑い向上委員会」では、明石家さんまが「この番組も新年を迎え、また生き残った！」と声をあげ、拍手が起こった。今春で放送１２年目。「まだ４月からは分からない」と言いながら、「安心してくれ。吉本にはＦＡＮＹチャンネルがある。最悪そっちに」と笑わせた。進行が原田葵アナに交代。さんまがモニター横に待機する見習い芸人も交代したと紹介。陸上競技のユニホーム姿のカオル・ルイス（