気象台は、午後4時6分に、なだれ注意報を日光市日光、日光市藤原、日光市足尾、日光市栗山、那須塩原市、那須町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】栃木県・日光市日光、日光市藤原、日光市足尾、日光市栗山、那須塩原市、那須町に発表（雪崩注意報） 11日16:06時点栃木県では、強風と、空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに注意してください。北部では、風雪や大雪、なだれに注意してください。【なだれ