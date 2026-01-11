1月11日（現地時間10日）、NBAはサクラメント・キングスのデニス・シュルーダーへ3試合の出場停止処分（無給）を科したと発表した。 シュルーダーは2025年12月29日（同28日）にアウェーのクリプトドットコム・アリーナでロサンゼルス・レイカーズと対戦。途中出場ながらも11得点7アシスト1ブロック2スティールの活躍を見せたが、チームは101－125で敗北を喫し