高校バレーボールの日本一を決める全日本バレーボール高校選手権大会の女子決勝で、岡山の就実高校は大阪代表に敗れ、準優勝となりました。 夏のインターハイ女王、大阪代表の金蘭会との決勝戦。第1セットを20対25で落としたあとの2セット目、白のユニフォーム就実が食らいつきます。エース・比留間美晴が、高い打点から強烈なスパイクを叩き込み、セットポイントを奪います。ところが