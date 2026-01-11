え…なに今の光は…？▶▶この作品を最初から読む不動産会社も太鼓判を押す中古の戸建てで、理想の新生活を始めた春奈一家。閑静な住宅街で、引っ越し挨拶をしたご近所さんもいい人ばかり。ただひとつ気がかりだったのは、何度訪ねても応答のない隣家でした。しばらく気にかけながら新しい生活を送っていたものの、一ヶ月を過ぎた頃から春奈と娘の帰宅時間に合わせるように、隣家から光の点滅を向けられるようになったの