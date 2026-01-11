リーグ戦ではない。それでも待望の一発だ。１月10日に開催されたFAカップの３回戦で、古橋亨梧、岩田智輝、藤本寛也が所属するイングランド２部のバーミンガムが、４部のケンブリッジと対戦。３−２で勝利を収めた。この一戦で、約４か月ぶりのゴールを奪ったのが古橋だ。１点リードで迎えた42分、ハイプレスで相手からボールを奪うと、そのまま持ち込んで冷静にフィニッシュ。GKとの１対１を制して鮮やかにネットを揺らして