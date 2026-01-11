【その他の画像・動画等を元記事で観る】 1月10日に、映画『白蛇：浮生 ～巡りめぐる運命の赤い糸～』完成披露試写会が行われ、上映後には、白役の三森すずこを始め、仙役の佐久間大介(Snow Man)、青役の佐倉綾音、法海役の武内駿輔が登壇した。 ■続編公開に対する期待や喜び、前作と比較して本作の世界観などが語られた！ 会場には1月30日の全国公開よりも一足先に映画を楽しもうという多くの人が集まった。登壇